Aggressione al pronto soccorso dell' ospedale Giovanni Bosco di Torino | esagitato insulta medici e infermieri poi si scaglia contro i carabinieri

Ancora un'aggressione in un pronto soccorso. Nella serata di sabato 18 ottobre 2025 un ragazzo italiano di 23 anni, senza fissa dimora, ha iniziato a inveire verbalmente contro medici e infermieri del Giovanni Bosco di Torino. Verosimilmente era sotto effetto di droga. Il personale sanitario ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

