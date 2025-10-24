Affari Tuoi clamoroso Alessandra | Ecco a chi assomiglia Ormone impazzito
Oggi, venerdì 24 ottobre, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il popolare game show condotto da Stefano De Martino. In apertura, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza dell’Umbria: Anas, originario di Santa Maria degli Angeli, di professione vetraio. La protagonista della serata è stata invece Alessandra, pacchista in rappresentanza del Veneto. Padovana, lavora come addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento e ha scelto di affrontare l’esperienza televisiva insieme al padre Giovanni, ex autista di autobus oggi in pensione. Durante la presentazione, Alessandra ha raccontato con simpatia che nella sua famiglia, a parte il papà, sono tutte donne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
