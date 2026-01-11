Acerra M5S denuncia conti bloccati e convoca incontro pubblico

Il Movimento 5 Stelle di Acerra ha segnalato il blocco dei conti correnti, definendo i metodi adottati vessatori. Per approfondire la questione e ascoltare le esigenze della comunità, è stato convocato un incontro pubblico. L'iniziativa mira a tutelare cittadini e famiglie coinvolte e a favorire un confronto trasparente sulle problematiche finanziarie locali.

Il M5S di Acerra denuncia conti correnti bloccati con metodi ritenuti vessatori e organizza un incontro pubblico per tutelare cittadini e famiglie colpite. Il Movimento 5 Stelle di Acerra denuncia con forza quanto sta accadendo in città in questi giorni, dove centinaia di famiglie si sono viste bloccare o pignorare il conto corrente, in alcuni casi anche per richieste di pagamento prescritte o comunque contestabili. Si tratta di procedure sproporzionate e prive delle necessarie tutele, che stanno colpendo indiscriminatamente cittadini, lavoratori e piccoli commercianti, compromettendo la quotidianità, il lavoro e perfino la possibilità di far fronte alle spese essenziali.

