81 anni fa l’eccidio di Fiumelatte | commemorati i sei partigiani fucilati nel gennaio 1945
Questa mattina, alla montagnetta di Fiumelatte, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dell’81° anniversario dell’eccidio di sei partigiani della 55a Brigata Garibaldi “Fratelli Rosselli”, fucilati nel gennaio 1945 dalle brigate nere. L’evento, promosso dal Comune di Varenna e dall’Anpi di Lecco, ha ricordato un momento cruciale della Resistenza italiana.
Si è svolta questa mattina alla montagnetta di Fiumelatte, organizzata dal Comune di Varenna e dall’Anpi di Lecco, la commemorazione dell’81° anniversario dell’eccidio dei sei partigiani della 55a Brigata Garibaldi “Fratelli Rosselli” fucilati dalle brigate nere l’8 gennaio 1945. Alla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
