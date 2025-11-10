Eccidio di Piazza Grande il ricordo 81 anni dopo insieme al Sindaco

Ottantuno fa, il 10 novembre 1944, in piazza Grande vennero fucilati i partigiani Emilio Po, Alfonso Piazza e Giacomo Ulivi. Questa mattina il ricordo dell'eccidio nazifascista ha visto l'omaggio proprio sotto la lapide con i loro nomi da parte del sindaco Massimo Mezzetti, della presidentessa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

