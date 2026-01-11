L’11 gennaio 1980, a Firenze, Rosanna Giannini diede alla luce sei gemelli, un evento notevole nella storia locale. Nata all’ospedale Careggi, questa nascita rimane un esempio di particolare rilevanza per il suo numero di figli gemelli contemporaneamente. Quattro decenni dopo, questa vicenda rappresenta un episodio significativo nel panorama delle nascite multiple nella regione.

Firenze, 11 gennaio 2026 - L'11 gennaio 1980, a Firenze, la signora Rosanna Giannini mise al mondo all’ospedale di Careggi di Firenze sei gemelli: Linda, Roberto, Francesco, Fabrizio, Letizia e Giorgio. La nascita, avvenuta tra le 4:17 e le 4:22 all’ospedale di Careggi, fu un evento eccezionale, anche perchè tutti i neonati sopravvissero, cosa non scontata per un parto plurimo di questo tipo, passato alla storia per essere il primo parto esagemellare in Italia e in Europa, e secondo al mondo (prima di lei solo una sudafricana). La storia di questa coraggiosa toscana di Soci di Bibbiena divenne un esempio planetario del desiderio di maternità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 11 gennaio 1980, il giorno del parto record di Rosanna: mamma di 6 gemelli

Leggi anche: Benevento, il parto record dei sei gemelli diventa un quiz ad ‘Affari Tuoi’

Leggi anche: Oroscopo Gemelli domenica 11 gennaio 2026

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

11 gennaio 1980, il giorno del parto record di Rosanna: mamma di 6 gemelli; Cosa fare nel week end a Brescia e in provincia: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026; Il sacrificio di Piersanti Mattarella: 46 anni di misteri e depistaggi.

TIVOLinTV - IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA: IL MORBO K Tivoli torna in TV guadagnando alcune scene nella miniserie "Morbo K" - Chi salva una vita salva il mondo, che verrà trasmessa su Rai1 (e su RaiPlay) il 27 gennaio, Giorno della Me - facebook.com facebook

Oggi è l’anniversario del giorno più bello della mia vita. E il Venezuela “gestito” dall’Amministrazione Trump ha annunciato la liberazione di tanti prigionieri locali e stranieri. Spero che l’8 gennaio possa diventare il giorno più bello della vita anche per Alberto x.com