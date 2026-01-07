Benevento il parto record dei sei gemelli diventa un quiz ad ‘Affari Tuoi’
A Benevento, un parto record di sei gemelli ha attirato l’attenzione della comunità locale. L’evento ha suscitato curiosità e interesse, diventando oggetto di discussione tra residenti e media. Nel contesto di questa notizia, si inserisce anche l’appuntamento speciale di “Affari Tuoi” al Teatro delle Vittorie di Roma, dedicato alla Lotteria Italia, tra spettacolo, musica e intrattenimento.
Tempo di lettura: 2 minuti Serata speciale al Teatro delle Vittorie di Roma per l’appuntamento con Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, in onda su Rai Uno, all’insegna di spettacolo, musica e grande intrattenimento. Dopo la partita classica del game show, giocata dal concorrente della Sardegna, che è riuscito a portare a casa un premio di 22mila euro, la trasmissione è proseguita con un gioco speciale dedicato alla Lotteria Italia. In questa fase, non sono stati i concorrenti, ma gli ospiti vip presenti in studio a cimentarsi con una serie di domande, prima della rivelazione dei cinque biglietti vincenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Benevento, nati sei gemelli - Parto eccezionale a Benevento: nel reparto di Neonatologia dell'azienda ospedaliera Rummo sono venuti alla luce sei gemelli, quattro femmine e due maschi. repubblica.it
Parto record, sei gemellini concepiti naturalmente - concepiti naturalmente, senza essere stata sottoposta ad alcun trattamento di ... ilsecoloxix.it
E’ Caterina la prima nata in Campania del 2026. Alle 0.01 del primo gennaio c’è stato il parto, con la mamma assistita dall’equipe medica del Reparto Ostetricia e Ginecologia del San Pio di Benevento (FOTO). Caterina e’ irpinia perché i suoi genitori sono - facebook.com facebook
