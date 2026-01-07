Benevento il parto record dei sei gemelli diventa un quiz ad ‘Affari Tuoi’

Da anteprima24.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Benevento, un parto record di sei gemelli ha attirato l’attenzione della comunità locale. L’evento ha suscitato curiosità e interesse, diventando oggetto di discussione tra residenti e media. Nel contesto di questa notizia, si inserisce anche l’appuntamento speciale di “Affari Tuoi” al Teatro delle Vittorie di Roma, dedicato alla Lotteria Italia, tra spettacolo, musica e intrattenimento.

Tempo di lettura: 2 minuti Serata speciale al Teatro delle Vittorie di Roma per l’appuntamento con Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, in onda su Rai Uno, all’insegna di spettacolo, musica e grande intrattenimento. Dopo la partita classica del game show, giocata dal concorrente della Sardegna, che è riuscito a portare a casa un premio di 22mila euro, la trasmissione è proseguita con un gioco speciale dedicato alla Lotteria Italia. In questa fase, non sono stati i concorrenti, ma gli ospiti vip presenti in studio a cimentarsi con una serie di domande, prima della rivelazione dei cinque biglietti vincenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

benevento il parto record dei sei gemelli diventa un quiz ad 8216affari tuoi8217

© Anteprima24.it - Benevento, il parto record dei sei gemelli diventa un quiz ad ‘Affari Tuoi’

Leggi anche: Affari Tuoi è in diretta o registrato su Rai 1: dove si svolge il quiz con Stefano De Martino

Leggi anche: Giorgia ad Affari Tuoi firma il record di cambi accettati e si salva sul finale: “Devo aiutare mia mamma”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Benevento, nati sei gemelli - Parto eccezionale a Benevento: nel reparto di Neonatologia dell'azienda ospedaliera Rummo sono venuti alla luce sei gemelli, quattro femmine e due maschi. repubblica.it

Parto record, sei gemellini concepiti naturalmente - concepiti naturalmente, senza essere stata sottoposta ad alcun trattamento di ... ilsecoloxix.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.