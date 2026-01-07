Benevento il parto record dei sei gemelli diventa un quiz ad ‘Affari Tuoi’

A Benevento, un parto record di sei gemelli ha attirato l’attenzione della comunità locale. L’evento ha suscitato curiosità e interesse, diventando oggetto di discussione tra residenti e media. Nel contesto di questa notizia, si inserisce anche l’appuntamento speciale di “Affari Tuoi” al Teatro delle Vittorie di Roma, dedicato alla Lotteria Italia, tra spettacolo, musica e intrattenimento.

