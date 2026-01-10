Violenza sul treno prende a pugni la porta e manda il vetro in frantumi

Un episodio di violenza si è verificato a bordo di un treno Intercity Roma-Napoli, nelle vicinanze della stazione di Aversa. Un passeggero, in stato di alterazione, ha colpito con un pugno una porta, causando la rottura del vetro. L'evento è stato segnalato alle autorità, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un episodio di violenza urbana si è verificato su un treno Intercity Roma-Napoli nei pressi della stazione di Aversa.Un uomo, salito a bordo del convoglio nella Capitale e in evidente stato di alterazione psicofisica, prima avrebbe chiesto soldi ad altri passeggeri. Poi, una volta giunto nei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

