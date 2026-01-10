Violenza sul treno prende a pugni la porta e manda il vetro in frantumi

10 gen 2026

Un episodio di violenza si è verificato a bordo di un treno Intercity Roma-Napoli, nelle vicinanze della stazione di Aversa. Un passeggero, in stato di alterazione, ha colpito con un pugno una porta, causando la rottura del vetro. L'evento è stato segnalato alle autorità, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Bologna, la storia della capotreno che per paura ha deciso di lasciare: «Aggredita, insultata e inseguita. Ho chiesto di non salire più sui treni, chi ha ucciso Alessandro è uno dei tanti»; Capotreno di 34 anni ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna; Sale sul convoglio fermo e prende a pugni il capotreno. Denunciato marocchino.

Prende a pugni la capotreno che gli aveva chiesto il biglietto: arrestato un passeggero a Como - È successo nella prima serata di ieri, venerdì 21 novembre, a bordo di un treno partito dalla stazione di Milano ... fanpage.it

Federico Fashion Style preso a pugni in treno: «La violenza va denunciata, devolverò il risarcimento per le vittime di omofobia» - «Un anno e mezzo fa venivo insultato e preso a pugni», racconta Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style. ilmessaggero.it

