aggredisce e prende a pugni la madre ed il fratello e li manda in ospedale

Grave episodio di violenza domestica scuote la comunità di Alatri (Frosinone). I Carabinieri della Compagnia locale hanno tratto in arresto un 28enne del posto per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'uomo, la cui condotta vessatoria era ormai cronica, aveva preso di mira la.

