Carcere Pontedecimo ancora violenza | protagonista detenuto che aveva già aggredito e ferito poliziotti

Genovatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo episodio di violenza nel carcere di Pontedecimo nella giornata di ieri, lunedì 27 ottobre, a evidenziare secondo il sindacato Osapp la difficile situazione dei penitenziari liguri, con rischi quotidiani per la polizia.Intorno alle 14 un detenuto già protagonista nei giorni scorsi di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

