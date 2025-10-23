Atti persecutori e violenza domestica nel Foggiano | 44 ammonimenti del Questore donne denunciano di più

Questa mattina l’Università degli Studi di Foggia, presso il Dipartimento DaFNE, ha ospitato l’incontro “Parliamo di casa, luogo di pace”, un momento di riflessione e confronto dedicato alla prevenzione della violenza all’interno delle mura domestiche. L’iniziativa ha coinvolto studenti, docenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

