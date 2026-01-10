Vicenda Agriflor Tre dirigenti pubblici davanti al giudice

Tre dirigenti pubblici sono stati convocati davanti al giudice nell’ambito della vicenda Agriflor, azienda di Villa Pitignano specializzata in fertilizzanti organici e ammendanti derivanti dal compostaggio di rifiuti organici e vegetali. La questione giudiziaria si aggiunge a un contesto di indagini e approfondimenti riguardanti le attività e le pratiche dell’azienda nel settore agricolo e florovivaistico.

Nuova "appendice" giudiziaria per la vicenda relativa alla Agriflor di Villa Pitignano, azienda che produce fertilizzanti organici, ammendanti e substrati per la florovivaistica e l'agricoltura, derivanti dal compostaggio di rifiuti organici e vegetali. È stata fissata per il 5 febbraio l'udienza davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale per due dirigenti del Comune di Perugia e uno della Regione. Ai primi due viene contestato il reato di omissione o rifiuto di atti di ufficio in concorso tra loro, uno dei due è accusato anche di falso. Anche al dirigente regionale viene contestata l'ipotesi di omissione o rifiuto di atti di ufficio.

