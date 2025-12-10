Rapina a sfondo razzista nel centro accoglienza | Ti ammazzo straniero Tre minori davanti al giudice

Domani si terranno gli interrogatori di tre minorenni italiani, tra i 15 e i 17 anni, coinvolti in una rapina a sfondo razzista nel centro accoglienza, durante la quale è stata rivolta una minaccia di morte a un ragazzo egiziano. I giovani sono stati sottoposti alla misura del collocamento in comunità.

