Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 18 | 10

Ecco un'introduzione chiara e sobria sulla situazione viaria a Roma e nel Lazio del 2 gennaio 2026 alle 18:10: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio: il traffico si presenta generalmente scorrevole, eccezion fatta per alcune zone. Rimosso l'incidente su via Nettunense, con circolazione ripristinata tra via del Commercio e lo svincolo per la Pontina. Sulla A1 traffico intenso tra Colleferro e Ferentino in direzione Napoli.

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti incidente su via Nettunense rimosso il sinistro causato dallo sbarramento di un auto circolazione ora scorrevole nelle due direzioni tra via del Commercio e lo svincolo per la statale Pontina possiamo sulle autostrade sulla A1 Roma Napoli ancora traffico intenso tra Colleferro e Ferentino in direzione Napoli code per traffico intenso Anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino così come sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e il raccordo Dov'è ora la circolazione scorrevole eccetto Qualche rallentamento tra Ardeatina Appia In entrambe le carreggiate Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa la circolazione ferroviaria sospesa tra Quercianella e Rosignano per un incendio in prossimità dei Binari è in corso lì sento dei Vigili del Fuoco i treni alta velocità regionale e Intercity possono subire rallentamenti e ritardi Inoltre ricordiamo che da domani fino al 6 gennaio ci saranno lavori di manutenzione programmata nella stazione di Ciampino gli interventi comportano modifiche variazioni e cancellazioni per alcuni treni delle linee Roma Cassino Roma Velletri Roma Albano e Roma Frascati tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito infomobilità Punto attuale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

