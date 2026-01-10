Verso Salernitana-Cosenza | l’influenza ferma Golemic terapie per Inglese

Prima della sfida tra Salernitana e Cosenza, Golemic resta fermo a causa di un’influenza, mentre Inglese sta seguendo un percorso di terapie. L’allenamento di ieri, al centro sportivo Mary Rosy, ha rappresentato l’ultimo allenamento prima della partita, che si avvicina. La squadra si prepara con attenzione, valutando le condizioni dei singoli e le eventuali strategie da adottare in vista dell’incontro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Penultimo allenamento settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Si avvicina la sfida interna contro il Cosenza in programma lunedì 12 gennaio (calcio d'inizio ore 20:30). Gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno svolto un lavoro essenzialmente tattico. Matteo Arena ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Differenziato per Eddy Cabianca, terapie per Roberto Inglese. Vladimir Golemic è rimasto a riposo a causa di un attacco influenzale. La seduta di rifinitura è fissata per domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy.

