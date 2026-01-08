Venezuela a Caracas manifestanti chiedono il ritorno di Maduro

A Caracas, sostenitori di Nicolás Maduro hanno manifestato per chiedere il suo ritorno al potere. La protesta si è svolta in un contesto di tensione politica, dopo l’arresto di Maduro e di Cilia Flores negli Stati Uniti, accusati di traffico di droga. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale e sollevato interrogativi sulla stabilità politica in Venezuela.

Sostenitori di Nicolas Madùro hanno sfilato mercoledì per le strade di Caracas per chiedere il ritorno del presidente venezuelano destituito e di sua moglie Cilia Flores, arrestati dalle forze Usa in un blitz e condotti a New York per essere processati per traffico di droga. La folla ha marciato, sventolando bandiere e striscioni e chiedendo agli Stati Uniti di rilasciare Maduro e Flores e di riportarli in Venezuela. Sarebbero almeno cento, secondo quanto riferito dal ministro degli Interni del Venezuela, Diosdado Cabello, i morti nell’ambito dell’operazione americana per catturare Maduro. Sempre un centinaio sarebbero i feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, a Caracas manifestanti chiedono il ritorno di Maduro Leggi anche: Trump bombarda il Venezuela, esplosioni a Caracas: “Catturato Maduro” Leggi anche: Venezuela: Turchia, 'a fianco di Caracas e del presidente Maduro' La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bombardamenti in Venezuela, in piazza la manifestazione contro l'aggressione imperialista degli Usa; Cgil in piazza per Maduro, aggrediti e minacciati due cittadini venezuelani; Manifestanti venezuelani applaudono l’arresto di Maduro; Attacco al Venezuela, presidio in piazza del Nettuno: Stop all'imperialismo americano | VIDEO. Venezuela, a Caracas manifestanti chiedono il ritorno di Maduro - (LaPresse) Sostenitori di Nicolas Madùro hanno sfilato mercoledì per le strade di Caracas per chiedere il ritorno del presidente ... stream24.ilsole24ore.com Venezuela, i big del petrolio chiedono garanzie a Trump. Gli Usa sequestrano due petroliere legate a Caracas - Sarebbero almeno cento, secondo quanto riferito dal ministro degli Interni del Venezuela, Diosdado Cabello, le vittime nell'ambito dell'operazione Usa per catturare il leader del Paese sudamericano Ma ... lastampa.it

