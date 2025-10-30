Imola, 30 ottobre 2025 – Passo in avanti verso l’attesa riqualificazione dei giardini di San Domenico. Area Blu ha avviato la procedura per l’affidamento dei lavori che puntano a valorizzare uno dei polmoni verdi più centrali della città, tra le vie Cavour e Orsini, con il rifacimento di percorsi pedonali, aiuole, pavimentazioni e arredi urbani. L’intervento all’interno dello spazio, da tempo bisognoso di cure, che formalmente viene indicato come giardino Rambaldi e piazzetta Scarabelli, è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune: il primo stralcio per un importo di 450mila euro, e il secondo stralcio, opzionale, per 900mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giardini San Domenico, via alla gara per i lavori: “Nuovi percorsi e aiuole”