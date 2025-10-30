Giardini San Domenico via alla gara per i lavori | Nuovi percorsi e aiuole
Imola, 30 ottobre 2025 – Passo in avanti verso l’attesa riqualificazione dei giardini di San Domenico. Area Blu ha avviato la procedura per l’affidamento dei lavori che puntano a valorizzare uno dei polmoni verdi più centrali della città, tra le vie Cavour e Orsini, con il rifacimento di percorsi pedonali, aiuole, pavimentazioni e arredi urbani. L’intervento all’interno dello spazio, da tempo bisognoso di cure, che formalmente viene indicato come giardino Rambaldi e piazzetta Scarabelli, è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune: il primo stralcio per un importo di 450mila euro, e il secondo stralcio, opzionale, per 900mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#almanacco Nel 1505 nacque a Prato, il pittore ed architetto Domenico Giunti, noto anche come Giuntalodi o Giuntalochi. Figlio di Giovanni, un bottegaio ceraiuolo di Prato e di Chiara Miniati, Domenico Giunti iniziò la sua carriera nella bottega di Niccolò Sog Vai su Facebook
Il nuovo volto dei giardini di San Domenico. Avviata la procedura per i lavori - Nuovi camminamenti, aiuole risagomate con arbusti e fiori, panchine e siepi ... Come scrive ilnuovodiario.com
Giardini San Domenico. Nuova tabella di marcia: "Cantiere da dicembre" - Bisognerà attendere metà ottobre per l’apertura della gara di affidamento dei lavori di riqualificazione del giardino Rambaldi (San Domenico) e di piazzetta Scarabelli. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Giardini del San Domenico pronti nel 2022 - L’intervento, da un milione di euro, sarà concluso prima dell’inizio della prossima mostra della Fondazione Cassa dei Risparmi I giardini del San Domenico, in piazza Guido da Montefeltro, saranno ... Secondo ilrestodelcarlino.it