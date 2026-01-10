Usa visita congiunta in Texas degli ambasciatori Peronaci e Fertitta

L’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha concluso il 9 gennaio una visita congiunta in Texas insieme a Tilman Fertitta, ambasciatore degli Stati Uniti a Roma. L'incontro ha rafforzato i legami tra i due paesi e ha promosso la collaborazione in ambito culturale ed economico, contribuendo a consolidare i rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti.

L’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha concluso il 9 gennaio una visita congiunta in Texas con il suo omologo americano a Roma, Tilman Fertitta. “Ho scelto di tornare in Texas insieme all’ambasciatore Fertitta per iniziare l’anno lavorando al rafforzamento di una relazione che per l’Italia ha carattere strategico”, ha commentato l’ambasciatore Peronaci. “La presenza crescente di connazionali e imprese italiane in questo Stato è accompagnata con grande attenzione dalle istituzioni e si inserisce in un più ampio rafforzamento della cooperazione tra Italia e Stati Uniti a tutti i livelli”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: L’ambasciatore Peronaci incontra imprese e comunità italiane: strategie per crescere negli Usa

Leggi anche: Promuovere il Sistema Italia negli Usa, l’Ambasciatore Peronaci: Massimo sostegno alle nostre Pmi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

VISITA CONGIUNTA DELL’AMBASCIATORE PERONACI E DELL’AMBASCIATORE USA FERTITTA IN TEXAS. PERONACI: “AL LAVORO PER RAFFORZARE RELAZIONE STRATEGICA PER L’ITALIA”.; L'ambasciatore Peronaci in Texas “Relazione strategica tra Italia e USA”; USA: amb. Peronaci e Fertitta in Texas con comunità e imprenditori italiani; Usa-Italia: visita congiunta in Texas di ambasciatori Peronaci e Fertitta - foto.

L'ambasciatore Peronaci in Texas: "Relazione strategica tra Italia e USA" - L'ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha concluso una visita congiunta in Texas con l'ambasciatore americano a Roma, Tilman Fertitta. msn.com