Promuovere il Sistema Italia negli Usa l’Ambasciatore Peronaci | Massimo sostegno alle nostre Pmi
Si sono concluse ieri le annuali riunioni di coordinamento consolare e di promozione del Sistema Italia negli Stati Uniti, organizzate dall’ambasciata d’Italia a Washington. “Mi ha fatto particolarmente piacere riunire tutte le articolazioni della nostra rete per fare il punto sulle iniziative in corso e per riflettere insieme su come proseguire nell’azione di promozione dell’Italia negli Stati Uniti in settori fondamentali come quello economico, commerciale e scientifico, fino a quello culturale”, ha commentato l’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci. “Ho così potuto incontrare e dialogare anche con quei colleghi che non avevo ancora avuto modo di vedere dall’inizio del mio mandato il mese scorso, ma che mi impegno a visitare presto nelle rispettive circoscrizioni”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
