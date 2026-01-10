Unimore il prof Alessandro Capra parteciperà alla Campagna Antartica Spagnola
Il prof. Alessandro Capra di Unimore prenderà parte alla Campagna Antartica Spagnola, consolidando ulteriormente la collaborazione internazionale nel campo della ricerca polare. Questa partecipazione rappresenta un passo significativo nella storia della partecipazione italiana in Antartide, contribuendo allo sviluppo di studi scientifici condivisi e alla crescita delle conoscenze sulle regioni polari. La collaborazione tra Italia e Spagna rafforza l’impegno comune nella tutela e nello studio dell’ambiente antartico.
Un nuovo importante tassello della cooperazione scientifica internazionale si aggiunge alla lunga storia della ricerca italiana in Antartide. Il prof. Alessandro Capra in partenza patecipare alla Campagna Antartica Spagnola (CAE) 2025–26, su invito dei colleghi ricercatori spagnoli, nell’ambito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Alessandro Capra parteciperà alla Campagna Antartica Spagnola 2025–26, nell'ambito del progetto ATMESHET, dedicato allo studio delle deformazioni crostali e del vulcanismo in Antartide.
