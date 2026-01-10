Unimore il prof Alessandro Capra parteciperà alla Campagna Antartica Spagnola

Il prof. Alessandro Capra di Unimore prenderà parte alla Campagna Antartica Spagnola, consolidando ulteriormente la collaborazione internazionale nel campo della ricerca polare. Questa partecipazione rappresenta un passo significativo nella storia della partecipazione italiana in Antartide, contribuendo allo sviluppo di studi scientifici condivisi e alla crescita delle conoscenze sulle regioni polari. La collaborazione tra Italia e Spagna rafforza l’impegno comune nella tutela e nello studio dell’ambiente antartico.

