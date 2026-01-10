Una ventata d’Aria Fresca | lo show tutto da ridere torna in scena al Verdi

Montecatini, 10 gennaio 2026 – Quel programma televisivo ha portato una ventata di. ’ Aria Fresca ’ nelle case di milioni di italiani. Giorgio Panariello, Carlo Conti e tanti altri artisti hanno conosciuto la loro consacrazione in quella straordinaria stagione dedicata al buonumore. È stato un vero trionfo dell’umorismo toscano che, tra poche settimane, tornerà in scena al Teatro Verdi. Si chiama “Non solo Aria Fresca”, lo spettacolo condotto da Gaetano Gennai e Ludovica Cerioni, in programma martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, con ingresso alle 20.30, per la registrazione di quattro puntate, che saranno trasmesse dal canale della piattaforma Amazon. 🔗 Leggi su Lanazione.it

