Robin Williams Diane Lane ricorda l' amicizia sul set di Jack | Era più di una ventata di aria fresca

La star ha ricordato la collaborazione con il compianto attore scomparso undici anni fa, e con il quale recitò nel film diretto da Francis Ford Coppola. Intervistata da Entertainment Tonight, Diane Lane ha ricordato l'esperienza sul set del film Jack di Francis Ford Coppola, uscito nel 1996, in cui interpretava la madre del personaggio di Robin Williams. Diane Lane ha ricordato il collega e attore, con il quale aveva stretto amicizia sul set del lungometraggio. Il film compirà trent'anni l'anno prossimo e dopo aver ritirato l'ICON Award al Newport Beach Film Festival, l'attrice si è soffermata su quell'esperienza e su Robin Wiliams. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
