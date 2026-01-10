Un treno di cioccolato alle Olimpiadi Italia e Malta nel Guinness dei primati

Il Winter Games Express, il treno di cioccolato più lungo al mondo, sarà esposto a Milano dal 25 al 27 gennaio 2026 presso Palazzo Lombardia. Con una lunghezza di 52 metri e un peso di 23 quintali, questa opera rappresenta un record internazionale, simbolo di creatività e tradizione italiana. Italia e Malta hanno contribuito a questo primato, inserendosi nel Guinness dei primati.

Il Winter Games Express, il treno di cioccolato più lungo del mondo, un’opera di 52 metri di lunghezza e dal peso di 23 quintali, sarà esposto dal 25 al 27 gennaio 2026 a Milano, a Palazzo Lombardia. Si tratta di un progetto internazionale, che mette in collaborazione Italia e Malta, pronto a entrare nei Guinness World Record; ma è soprattutto un’iniziativa artistica, educativa e solidale in vista di Milano Cortina 2026, inserita tra gli eventi delle “Olimpiadi per la Cultura“ promosse da Regione Lombardia. "È un’occasione straordinaria per celebrare l’eccellenza artigiana e trasmettere competenze ai giovani", dichiara Andrea Bonati, coordinatore del progetto e Presidente del Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un treno di cioccolato alle Olimpiadi. Italia e Malta nel Guinness dei primati Leggi anche: Infornata da Guinness dei primati. Focaccia alla luganega di 100 metri: "Così diamo una mano alle Romite" Leggi anche: Cina, robot umanoide nel Guinness dei primati: ha camminato tre giorni senza sosta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Winter Games Express: un treno di cioccolato da record per le Olimpiadi; Un treno di cioccolato alle Olimpiadi. Italia e Malta nel Guinness dei primati; Winter Games Express, le Olimpiadi portano a Milano il treno di cioccolato più lungo del mondo; Il treno di cioccolato (più lungo del mondo) aiuta le cure palliative. Un treno di cioccolato alle Olimpiadi. Italia e Malta nel Guinness dei primati - Il Winter Games Express, il treno di cioccolato più lungo del mondo, un’opera di 52 metri di lunghezza e ... ilgiorno.it

Winter Games Express: un treno di cioccolato da record per le Olimpiadi - Cortina 2026, il risultato del lavoro che mette insieme arte, pasticceria e solidarietà sarà presentato il 26 gennaio a Palazzo Lombardia Manca meno di un m ... metropolitano.it

Winter Games Express, le Olimpiadi portano a Milano il treno di cioccolato più lungo del mondo - Realizzato da maestri pasticceri italiani e maltesi nell’ambito di un progetto internazionale, sarà lungo 52 metri e dal peso di 23 quintali. quotidiano.net

Winter Games Express: un treno di cioccolato da record per le Olimpiadi https://www.metropolitano.it/winter-games-express-un-treno-di-cioccolato-da-record-per-le-olimpiadi/ - facebook.com facebook

Il treno di cioccolato (più lungo del mondo) aiuta le cure palliative x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.