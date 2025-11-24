Cina robot umanoide nel Guinness dei primati | ha camminato tre giorni senza sosta

O ltre 100 chilometri in tre giorni, la distanza più lunga mai percorsa da una macchina umanoide. Un robot umanoide cinese è entrato nel Guinness dei primati. Alto 1,69 metri e in posizione eretta su due gambe, AgiBot A2 è partito dalla città di Suzhou, nella Cina orientale, la sera del 10 novembre e ha attraversato strade e autostrade per arrivare nello storico quartiere Bund di Shanghai il 13 novembre. Leggi anche › Quando il dottore è un robot: l’ospedale cinese che funziona solo con l’AI «La sfida è iniziata la notte del 10 novembre ed è durata fino alle prime ore del mattino del 13, per un totale di 56 ore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

