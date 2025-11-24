Cina robot umanoide nel Guinness dei primati | ha camminato tre giorni senza sosta

Iodonna.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

O ltre 100 chilometri in tre giorni, la distanza più lunga mai percorsa da una macchina umanoide. Un robot umanoide cinese è entrato nel Guinness dei primati. Alto 1,69 metri e in posizione eretta su due gambe, AgiBot A2 è partito dalla città di Suzhou, nella Cina orientale, la sera del 10 novembre e ha attraversato strade e autostrade per arrivare nello storico quartiere Bund di Shanghai il 13 novembre. Leggi anche › Quando il dottore è un robot: l’ospedale cinese che funziona solo con l’AI «La sfida è iniziata la notte del 10 novembre ed è durata fino alle prime ore del mattino del 13, per un totale di 56 ore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

cina robot umanoide nel guinness dei primati ha camminato tre giorni senza sosta

© Iodonna.it - Cina, robot umanoide nel Guinness dei primati: ha camminato tre giorni senza sosta

Scopri altri approfondimenti

cina robot umanoide guinnessRobot della Cina nel Guinness dei Primati con un record mondiale, ha camminato per 106 chilometri in 56 ore - Dalla Cina arriva il nuovo Guinness dei Primati: un robot umanoide ha percorso 106 chilometri in tre giorni. Si legge su virgilio.it

cina robot umanoide guinnessRobot umanoide cinese entra nel Guinness dei Primati: ha camminato 100km in 3 giorni - Robot umanoidi nelle fabbriche, negli aiuti domestici, nella sanità, come vigili urbani ma anche in guerra. Lo riporta tg.la7.it

cina robot umanoide guinnessCina, robot umanoide nel Guinness dei primati: ha camminato tre giorni senza sosta - Oltre 100 chilometri per AgiBot A2: la distanza più lunga mai percorsa da una macchina umanoide ... Secondo iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Robot Umanoide Guinness