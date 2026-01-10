Un paese senza più buche delle lettere
A partire dal 1 gennaio 2026, le poste danesi interromperanno la consegna di lettere e cartoline, segnando una svolta in un paese in cui la digitalizzazione ha ridotto significativamente l’uso della posta tradizionale. Questa decisione riflette il cambiamento delle abitudini di comunicazione e l’evoluzione verso strumenti più veloci e sostenibili nel contesto moderno.
Dal 1 gennaio 2026 le poste danesi hanno smesso di spedire lettere e cartoline. Una decisione inevitabile in un paese sempre più digitalizzato.
