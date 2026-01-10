Un paese senza più buche delle lettere

A partire dal 1 gennaio 2026, le poste danesi interromperanno la consegna di lettere e cartoline, segnando una svolta in un paese in cui la digitalizzazione ha ridotto significativamente l’uso della posta tradizionale. Questa decisione riflette il cambiamento delle abitudini di comunicazione e l’evoluzione verso strumenti più veloci e sostenibili nel contesto moderno.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.