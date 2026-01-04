Il ritorno delle lettere e degli amici di penna è la tendenza più bella del 2026

Nel 2026, le lettere scritte a mano e le amicizie attraverso la corrispondenza tornano a essere una tendenza significativa. Secondo Pinterest Predicts, questa riscoperta rappresenta un gesto di anticonformismo e di desiderio di autenticità, influenzato dalle preferenze di Gen Z e Millenials. Un ritorno alla comunicazione più personale, che si inserisce in un quadro di evasione e di auto-preservazione, caratterizzando le tendenze principali dell’anno appena iniziato.

Anticonformismo, auto-conservazione ed evasione guidano le tendenze 2026 secondo i Pinterest Predicts, il report annuale della piattaforma omonima che, scandagliando web, social media e preferenze di Gen Z e Millenials, ha delineato il quadro generale dei trend che conquisteranno la scena, e che la stanno già occupando, nei 12 mesi a venire. Il più bello tra i tutti? Quello che rievoca un passato nostalgico ma mai dimenticato che mette al centro le relazioni e le emozioni: il ritorno delle lettere, scritte a mano, e degli amici di penna. Scopriamolo insieme. Tendenze lifestyle 2026: il ritorno delle lettere e degli amici di penna. 🔗 Leggi su Dilei.it

