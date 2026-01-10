Como–Bologna 1-1 Baturina all’ultimo respiro gela i rossoblù

Il match tra Como e Bologna si conclude con un pareggio 1-1, grazie a un gol di Baturina negli ultimi istanti. Nonostante il Bologna abbia giocato in inferiorità numerica per oltre mezz’ora, la squadra ha mantenuto vivo il risultato. La partita ha mostrato equilibrio e determinazione, con entrambe le squadre impegnate a ottenere il miglior risultato possibile.

Finisce 1-1 al Sinigaglia, ma il risultato non racconta fino in fondo ciò che è successo. È una partita che il Bologna ha accarezzato a lungo, pur giocando in inferiorità numerica per oltre mezz'ora, e che il Como ha rifiutato di perdere fino all'ultimo respiro. Alla fine esplode la festa dei padroni di casa, mentre ai rossoblù resta l'amaro in bocca. Il Bologna colpisce, poi resta in dieci. La gara vive di equilibrio per lunghi tratti, con ritmi alti e poche vere pause. Il Bologna tiene bene il campo, il Como palleggia e prova ad alzare il baricentro affidandosi alla qualità dei suoi uomini migliori.

Como-Bologna 1-1: Cambiaghi segna e viene espulso, Baturina salva i lariani al 94' - Il Bologna passa con Cambiaghi, poi espulso, ma Baturina pareggia al 94'. eurosport.it

Como-Bologna 1-1, Baturina's masterpiece responds to Cambiaghi's goal. - The Rossoblu take the lead through Cambiaghi, who is shortly thereafter sent off for a retaliatory tackle on Van der Brempt. sport.quotidiano.net

#Como-#Bologna 1-1. Come si dice tiro a giro in indonesiano Penembakan bulat. #Baturina se lo inventa e salva #Fabregas Povero #Italiano, stava dominando. Poi #Cambiaghi è caduto come un pollo nella trappola di Van Der Brempt e si è fatto espellere. - facebook.com facebook

Bottigliate fra tifosi di Bologna e Como prima del match di Serie A. Settanta tifosi bolognesi portati in questura #ANSA x.com

