Un bel Bologna sfiora il colpaccio a Como ma viene beffato dai lariani al 94’

Il Bologna di Vincenzo Italiano conquista un punto a Como, interrompendo una serie di sette partite senza vittoria. La squadra rossoblù ha mostrato carattere e determinazione, sfiorando il successo fino al 94°, quando il Como ha trovato il gol della vittoria con Baturina. Nonostante l’ingenuità di Cambiaghi, i bolognesi si confermano in crescita, mantenendo un atteggiamento positivo in vista delle prossime sfide.

Bologna, 10 gennaio 2026 – Il Bologna di Vincenzo Italiano riparte da un pareggio contro il Como. I rossoblù ancora non vincono (sono 7 le gare di fila) ma in riva al lago ritrovano convinzione e una prestazione di carattere che poteva valere tre punti se non ci fosse stata l'ingenuità di Cambiaghi (autore tra l'altro del gol del pareggio) che ha lasciato la squadra in dieci per gran parte del secondo tempo e soprattutto la rete allo scadere di Baturina, che si inventa un gran gol all'incrocio. Finisce così 1-1, con i lariani di Fabregas ancora a +7 ma con il Bologna che torna a casa con una prestazione che servirà per ricostruire ciò che si era dilapidato nell'ultimo mese.

