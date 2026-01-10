Como-Bologna | Bologna avanti con Cambiaghi che poi viene espulso revocato rigore per il Como
Il Como cerca continuità contro il Bologna, dopo aver ottenuto tre punti importanti a Pisa. La sfida al Sinigaglia si prospetta difficile, con Bologna in crescita e un episodio chiave: l’espulsione di Cambiaghi e il successivo rigore revocato. La squadra di casa punta a consolidare il suo rendimento nel 2026, affrontando un avversario che si dimostra sempre competitivo nel campionato.
Il Como a caccia di un'altra vittoria al Sinigaglia e reduce dai 3 punti incassati anche a Pisa. Bottino pieno fin qui nel 2026 con il Bologna avversario sempre tosto in campionato. Purtroppo prima della partita ci sono da segnalare scontri tra le tifoserie. Al momento non risultano feriti. La. 🔗 Leggi su Quicomo.it
