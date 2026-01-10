Como-Bologna | Bologna avanti con Cambiaghi che poi viene espulso revocato rigore per il Como

Il Como cerca continuità contro il Bologna, dopo aver ottenuto tre punti importanti a Pisa. La sfida al Sinigaglia si prospetta difficile, con Bologna in crescita e un episodio chiave: l’espulsione di Cambiaghi e il successivo rigore revocato. La squadra di casa punta a consolidare il suo rendimento nel 2026, affrontando un avversario che si dimostra sempre competitivo nel campionato.

Cambiaghi dribbla Diego Carlos e fulmina Butez: è 1-0 del Bologna a Como - Al rientro positivo del Como in campo per la ripresa, è il Bologna a passare avanti per primo al Sinigaglia. tuttomercatoweb.com

Como-Bologna: le probabili formazioni e dove vederla in tv - Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. fantacalcio.it

Cambiaghi porta il Bologna in vantaggio a Como ad inizio della ripresa! 1-0 per gli ospiti - facebook.com facebook

Rissa e lancio di bottiglie nel pre-partita tra Como e Bologna x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.