Il Comitato dei residenti di via di Carraia ha presentato una denuncia formale contro il Comune di Capannori, affidandosi alla consulenza legale dell’avvocato Giancarlo Altavilla. La segnalazione riguarda la presenza eccessiva di tir nella zona, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei residenti. La situazione richiede un intervento da parte delle autorità per trovare soluzioni adeguate.

Capannori (Lucca), 10 gennaio 2026 – Il Comitato di residenti in via di Carraia, con la consulenza legale dell’avvocato Giancarlo Altavilla, denuncia il Comune di Capannori. Come noto i cittadini da anni chiedono la regolamentazione definitiva per non far transitare i Tir su quell’arteria che serve, oltre che Carraia, anche Parezzana e Toringo. Le proteste sono salite di tono quando uno degli abitanti su quella strada, Antonio Maria Andria, si incatenò di fronte all’ingresso del Municipio di piazza Moro alcune settimane fa. Proprio lui spiega il motivo fondamentale della querela nei confronti dell’Ente: “Ci avevano parlato di una ordinanza definitiva – dichiara il signor Andria – ma hanno partorito solo il divieto alla circolazione ai mezzi pesanti dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì e introducendo divieti di transito a fasce orarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Troppi tir in via di Carraia, il Comitato dei residenti denuncia il Comune

Leggi anche: “Fuori i tir da via di Carraia“. Comitato sul piede di guerra

Leggi anche: I tir in via di Carraia. Un’ordinanza per gestire i flussi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Troppi tir in via di Carraia, il Comitato dei residenti denuncia il Comune.

Troppi tir in via di Carraia, il Comitato dei residenti denuncia il Comune - Capannori, gli abitanti si sono affidati all’avvocato Altavilla docente all’Università di Pisa. lanazione.it