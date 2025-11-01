I tir in via di Carraia Un’ordinanza per gestire i flussi
C’è persino chi ha protestato incatenandosi di fronte al Comune. Il transito dei camion in via di Carraia, con disagi e carenza di sicurezza, l’ordinanza che ne è scaturirà: tutti temi che saranno oggetto di una pubblica assemblea, mercoledì 5 novembre alle 21 al bar Alfredo a Toringo. Saranno presenti il sindaco Giordano Del Chiaro, la comandante della polizia locale Debora Arrighi e il dirigente del settore lavori pubblici, Federico Bonelli. "L’ ordinanza con la quale intendiamo limitare e gestire il passaggio dei Tir in via di Carraia – spiega il sindaco Giordano Del Chiaro – è il frutto di un intenso lavoro svolto nelle ultime settimane durante il quale, insieme al vicesindaco Matteo Francesconi, alla comandante della Municipale Debora Arrighi e al dirigente del settore lavori pubblici, Federico Bonelli, ho incontrato le associazioni di categoria e le aziende che hanno sede in via di Carraia – aggiunge il primo cittadino - al contempo la polizia municipale ha condotto un nuovo studio sui flussi di traffico in via di Carraia propedeutico alla stesura dell’ordinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
