Tramonto rosso oggi a Milano | lo spettacolo del cielo in città

Oggi a Milano il cielo si è colorato di tonalità rosse al tramonto, offrendo uno spettacolo naturale che ha attirato l'attenzione dei cittadini. Un fenomeno atmosferico che, pur essendo comune in determinate condizioni, rappresenta sempre un momento di bellezza e riflessione per chi osserva il cielo sopra la città.

Milano, 10 gennaio 2026 – Il cielo di Milano questa sera (sabato 10 gennaio 2026) si è tinto di rosso al momento del tramon to. Uno spettacolo che non è passato inosservato sui social dove in tanti hanno postato e condiviso foto e storie dell’insolito fenomeno. Tra chi ha immortalato i colori anche il sindaco della città Giuseppe Sala, che in una storia su Instagram ha postato uno scatto del cielo rosso con la scritta “ Cielo milanese” accompagnato dalla scritta #nofilter (a sottolineare che non c’è stato nessun intervento sui colori della foto). Lo spettacolo del cielo sbarca sui social . Anche la conduttrice Federica Panicucci attraverso il suo profilo Instagram ha celebrato l’intensa tonalità del tramonto cittadino, postando due foto dello skyline milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tramonto rosso oggi a Milano: lo spettacolo del cielo in città Leggi anche: La città sotto un manto dorato: lo spettacolo di un tramonto infuocato Leggi anche: Milano sospesa tra cielo e acqua come New York: il raro spettacolo del Milanohenge Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il calendario lunare di gennaio 2026. Tramonto rosso oggi a Milano: lo spettacolo del cielo in città - Foto e scatti sui social, dove in tanti (sindaco Sala compreso) hanno immortalato l’intensa colorazione di questo pomeriggio ... msn.com

