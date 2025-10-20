Milano sospesa tra cielo e acqua come New York | il raro spettacolo del Milanohenge

Milanotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un momento, un istante raro, in cui il sole si allinea perfettamente con un corso d'acqua e riverbera una luce unica con un corridoio luminoso attraversa la città. Succede anche a Milano e per un istante la metropoli lombarda ha brillato, come New York.Milanohenge, quando il sole illumina il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

