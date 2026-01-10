Tracce di amianto a scuola Ausl e Comune in campo

Recentemente, sono stati trovati cinque frammenti di cemento-amianto nell’area verde dell’istituto comprensivo Monterumici e De Andrè in via Asiago. Il ritrovamento, avvenuto a dicembre durante i lavori di bonifica delle falde acquifere nella zona Marelli, ha portato l’Ausl e il Comune a intervenire per valutare la situazione e garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Cinque frammenti di cemento-amianto interrati sono stati rinvenuti, a metà dicembre, nell'area verde del doppio plesso dell' elementare Monterumici e della media De Andrè in via Asiago (Istituto comprensivo 18) a seguito dei lavori di bonifica delle falde acquifere profonde nella vicina Marelli. Area transennata, intervento immediato dell' Ausl, chiamata dal Comune, campionature per rilevare eventuali ulteriori frammenti e poi messa in calendario della rimozione. Oltre a un incontro, prima di Natale, tra Ausl (Paolo Pandolfi, direttore Salute Pubblica), Comune (assessori ai Lavori pubblici e alla Scuola, Simone Borsari e Daniele Ara) e famiglie per spiegare tutto l'iter.

