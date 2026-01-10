Tra mini-Passante e liti infinite Ora la fase due | SS16 terze corsie e Trasversale

Dopo anni di controversie e rallentamenti, la fase due per le infrastrutture dell’area metropolitana di Bologna si concentra su SS16, terze corsie e Trasversale. La complessità dei progetti e le difficoltà politiche ostacolano le soluzioni definitive, evidenziando le criticità storiche che coinvolgono il nodo di Bologna e l’intera regione. Questa situazione riflette le sfide di un sistema infrastrutturale ancora in stallo, che richiede interventi concreti e duraturi.

Nella giungla infrastrutturale e progettuale che da oltre mezzo secolo devasta le vite dei cittadini ci sono due punti fermi: l’incapacità di trovare una soluzione per il nodo di Bologna (che è poi il nodo di tutta l’Emilia-Romagna e di tutt’Italia) e lo spoils system che azzoppa i disegni che governi di ogni colore man mano identificano. Ecco, in questo clangore di nulla brilla il nuovo e ultimo Passante (prima Nord, poi di Mezzo, poi di Bologna, poi magari a Sud, poi a Bologna) che, come ha rivelato il Carlino, null’altro è che un colpo d’ala su una corsia dinamica. Poco più di un palliativo, nulla di strutturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

