Il rebus del Passante Il comitato non ci sta | Tangenziale a tre corsie Solo un mini ritocco

Il comitato ‘Alternativa al Passante Nord’ ha espresso chiaramente la propria posizione in una serie di scambi epistolari con il Ministero delle Infrastrutture e Regione. La questione riguarda la tangenziale a tre corsie, risultata, secondo quanto comunicato, come un intervento limitato a un semplice ritocco, senza la realizzazione di un vero e proprio Passante. La vicenda evidenzia le diverse interpretazioni e aspettative sulle infrastrutture previste per la zona.

Il Passante non ci sarà. O almeno questo è quello che filtra dallo scambio epistolare tra il comitato ' Alternativa al Passante Nord ' con ministero delle Infrastrutture, Regione e altri enti coinvolti. La soluzione che sembra profilarsi all'orizzonte e attualmente al vaglio delle istituzioni è quella di un mini ritocco che riguarderebbe solo la tangenziale, pronta a passare a tre corsie, e non l'autostrada. Il tutto condito dalla tecnologie delle corsie dinamiche, che vengono aperte o chiuse a seconda delle necessità e del flusso di traffico. "La montagna ha partorito un topolino – sferza Gianni Galli, presidente del comitato nato ormai nel lontano 2002 –.

