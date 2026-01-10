Terza categoria - Gironi A e B | il programma Tutta di sabato la quattordicesima giornata
La quattordicesima giornata del campionato di Terza categoria, nei gironi A e B, si svolgerà interamente di sabato, segnando il ritorno in campo delle squadre dopo la pausa natalizia. Questo turno rappresenta un momento importante per le squadre che cercano di consolidare o migliorare le proprie posizioni in classifica, con tutte le partite che si disputeranno in un’unica giornata.
Terminata la sosta natalizia, c’è subito il ritorno in campo per le squadre del campionato di Terza categoria. Una ripresa che si preannuncia davvero molto interessante. Nel girone "A" la capolista Morianese, questo pomeriggio, alle 14.30, andrà a giocare sul sintetico di Badia Pozzeveri, mentre la seconda della classe, la Calcistica Popolare Trebesto andrà a far visita al Barga di Bitep. Le altre gare in programma per oggi; alle 14.30: Casciana Poggio - Coreglia, Ligacutiglianese - Lammari, Pescaglia- Atletico Peñarol, San Vito - Villetta e Spianate - Giesse Barga; alle 15: Sporting Vagli - Farneta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
