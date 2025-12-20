Si chiuderà con la dodicesima giornata il 2025 del campionato di Terza categoria che riprenderà, dopo la sosta natalizia, sabato 3 gennaio. Nel girone "A" la capolista San Vito, dopo la sconfitta nell’ultima gara contro il Casciana Poggio, prova a trovare riscatto oggi, alle 15, in casa, contro la Morianese, che si trova al terzo posto con 22 punti, a sole due lunghezza dalla vetta. Sarà, quindi, uno scontro diretto molto interessante, con la seconda, l’Atletico Peñarol, che proverà, oggi, alle 14.30, ad espugnare il campo dello Spianate per provare ad andare in vetta da solo. Le altre gare in programma oggi alle 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria - Gironi "A» e "B»: il programma del fine settimana. Domani il posticipo Lucca Ovest-Villa Basilica

Leggi anche: Calcio - terza categoria: gironi "A» e "B». Il programma di oggi, lunedì Badia Pozzeveri-Barga

Leggi anche: Calcio, il programma del fine settimana. Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

TERZA CATEGORIA Firenze Girone B; Prima, Seconda e Terza Categoria: le dirette degli anticipi di sabato 13 dicembre; Risultati 13^ Giornata - 3^ Categoria Girone B; Terza Categoria Cuneo B: i risultati della tredicesima giornata (gare venerdì sera) e la classifica.

Calcio - terza categoria: gironi "A» e "B». Il programma di oggi, lunedì Badia Pozzeveri-Barga - Archiviata la seconda fase della Coppa provinciale di Terza categoria, con le prime finaliste designate (San Lorenzo, Stiava e ... msn.com

Calcio Terza categoria. Vincono Montagna, Lido, Nhul e Retignano - In Terza categoria si è giocata l’11ª giornata di campionato sia nel girone B di Lucca (dove in vetta c’è l’Atletico Marginone a +1 sul Lido di Camaiore) sia in quello unico di Massa Carrara (dove è ... lanazione.it