Terremoto in Calabria scossa di magnitudo 5.1 lungo costa ionica sud orientale

Nella mattinata di oggi, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 lungo la costa ionica della Calabria sud-orientale, alle 5.53. L'epicentro si trova a circa 65 chilometri da Reggio Calabria, al largo della costa. L’evento sismico è stato avvertito nella zona, senza segnalazioni di danni immediati. La protezione civile monitora la situazione per valutare eventuali conseguenze e aggiornamenti.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.1 è avvenuto alle 5.53 lungo la costa della Calabria sud orientale, con epicentro un punto al largo della costa ionica, a circa 65 chilometri da Reggio Calabria. La scossa è stata registrata in mare dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a una profondità di 65 . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Terremoto a Reggio Calabria: scossa di magnitudo di 5.1. Epicentro al largo della costa ionica Leggi anche: Costa garganica: scossa di terremoto all’alba Magnitudo 2,9 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Terremoto magnitudo 5,1 avvertita a Reggio Calabria; Scossa di terremoto magnitudo 5.1 avvertita a Reggio Calabria; Forte scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 5.3, l'epicentro al largo della costa ionica; Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 lungo costa ionica sud orientale. Terremoto a Reggio Calabria: scossa di magnitudo di 5.1. Epicentro al largo della costa ionica - Reggio Calabria, 10 gennaio 2026 – Paura all’alba a Reggio Calabria e provincia per una forte scossa di terremoto. quotidiano.net

Terremoto a Reggio Calabria, magnitudo 5.1: la scossa avvertita anche in Sicilia - 1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e ... ilmessaggero.it

Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: magnitudo 5,1. Avvertita anche a Messina - La protezione civile: "Nessuna segnalazione danni" ... msn.com

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 5.1 ore 05:53 IT del 10-01-2026 a Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) Prof= 64.8 Km #INGV_44931612 x.com

CALABRIA | Un terremoto di magnitudo 3.7 nel Crotonese, a San Nicola dell'Alto: non ci sono danni https://gazzettadelsud.it/p=2152189 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.