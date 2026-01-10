Suo figlio è in fermo | anziano truffato a Telese Terme Carabinieri risalgono al responsabile

A Telese Terme, un anziano è stato vittima di una truffa da parte di un falso avvocato. Grazie all'intervento dei Carabinieri, è stato possibile identificare e rintracciare il responsabile. L’episodio sottolinea l’importanza di prestare attenzione a truffe e frodi di questo tipo, soprattutto tra le persone più fragili.

Telese Terme, truffa del finto avvocato ai danni di un anziano: identificato il responsabile dai Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Telese Terme hanno denunciato in stato di libertà un uomo, residente nel napoletano, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un anziano residente in Valle Telesina. L'indagine è partita a seguito della denuncia presentata dalla vittima, la quale era stata raggirata con la nota tecnica del "finto avvocato". Il truffatore, contattando telefonicamente l'anziano, lo aveva convinto che un proprio familiare fosse in stato di fermo e che, per evitarne l'arresto, fosse necessario consegnare immediatamente una cauzione in denaro e oggetti preziosi.

