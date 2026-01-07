Novecento in scena a Terranuova | questo venerdì alle Fornaci il monologo con Alessandro Corsi

Venerdì 9 gennaio alle 21.15, l’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini ospiterà lo spettacolo “Novecento” di Alessandro Baricco, interpretato dall’attore locale Alessandro Corsi. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Paro Paro, propone un potente monologo teatrale che esplora temi di memoria e identità, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione e cultura in un contesto sobrio e coinvolgente.

Arezzo, 07 gennaio 2026 – Venerdì 9 gennaio alle ore 21.15 l’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini ospiterà lo spettacolo dell’Associazione Culturale Paro Paro che porterà in scena “Novecento” di Alessandro Baricco, celebre monologo teatrale che sarà interpretato dall’attore terranuovese Alessandro Corsi. Lo spettacolo è tratto dal libro che ha consacrato Baricco come uno degli autori più amati del panorama contemporaneo, una storia diventata nel tempo un vero classico e che ha conosciuto una straordinaria fortuna anche sul grande schermo con il film di successo “La leggenda del pianista sull’oceano”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Novecento” in scena a Terranuova: questo venerdì alle Fornaci il monologo con Alessandro Corsi Leggi anche: Musica e teatro alle Fornaci di Terranuova Leggi anche: Rassegna “Diffusioni KIDS” alle Fornaci di Terranuova Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Novecento di Baricco approda a Terranuova: in scena il pianista che non scese mai a terra - 15, l’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale: “Novecento” di Alessandro Baricco, il cele ... valdarnopost.it “Novecento”, a Bonate Sopra in scena il capolavoro di Baricco - Sabato 29 marzo alle 21 al Teatro Verdi di Bonate Sopra andrà in scena lo spettacolo “Novecento”, di Alessandro Baricco, con Lucia Corna, Pietro Maccabei, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi, ... bergamonews.it All’In dispArte in scena lo spettacolo teatrale “Novecento”, tratto dal racconto di Alessandro Baricco - 30 al ristorante culturale “In dispArte” di Bergamo va in scena lo spettacolo teatrale “Novecento”, a cura di teatro Piroscafo. bergamonews.it Il giornalista porta in scena agli Arcimboldi “Il mio Novecento” uno spettacolo di parole e musica tra il personale e il collettivo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.