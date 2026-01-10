Tamponamento a catena in via Novara grave donna di 53 anni

Un grave incidente si è verificato ieri mattina in via Novara, coinvolgendo più veicoli. Un tamponamento a catena ha coinvolto una Citroen C1 e un furgone, con una donna di 53 anni rimasta gravemente ferita. L’incidente è stato provocato da un Range Rover guidato da una trentanovenne albanese, che ha urtato un’auto davanti a sé. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Il tamponamento a catena va in scena qualche minuto dopo le 7 di ieri in via Novara. A innescare è il Range Rover guidato da una trentanovenne albanese, che per motivi ancora da accertare urta violentemente l’auto che le sta davanti, una Citroen C1; a sua volta l’utilitaria, guidata da una cinquantatreenne italiana, va a sbattere contro un furgone vicino all’incrocio con via Caldera, restando schiacciata tra i due veicoli. Ad avere la peggio è proprio la conducente della seconda macchina: per estrarla dalle lamiere accartocciate, sarà necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La donna viene accompagnata in gravissime condizioni al San Carlo, dove i medici decidono di sottoporla a un intervento chirurgico; la prognosi resta riservata, in attesa di valutare nelle prossime ore l’evoluzione del quadro clinico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tamponamento a catena in via Novara, grave donna di 53 anni Leggi anche: Tamponamento a catena in tangenziale, auto si ribalta: bilancio grave Leggi anche: Incidente a catena sull'A22. Furgone perde l'aderenza con l'asfalto sull'autostrada e tampona un tir che travolge un'auto: morti due uomini di 32 e 53 anni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tamponamento a catena in via Novara, grave donna di 53 anni; Via Novara, schianto all’alba: utilitaria schiacciata tra suv e furgone; TAMPONAMENTO A CATENA: RINTRACCIATO E DENUNCIATO IL PIRATA DELLA STRADA. Tamponamento a catena all’alba sulla strada coperta di ghiaccio - Tre i mezzi coinvolti un autoarticolato, un autocarro e un’automobile, tutti guidati da stranieri residenti nel Modenese. msn.com

