Tad?m, il sigillo ritrovato, rappresenta un importante ritrovamento archeologico capace di rinnovare la nostra comprensione del passato. Questo piccolo manufatto, infatti, ha il potere di mettere in discussione conoscenze consolidate, offrendo nuovi spunti di riflessione sulla storia e le civiltà antiche. Un esempio di come l’archeologia possa svelare dettagli sorprendenti, contribuendo a una narrazione più accurata e approfondita delle origini umane.

L’archeologia, a volte, può sorprendere; e soprattutto può modificare certezze che si pensavano assodate. La recente scoperta negli strati più profondi sotto la fortezza di Tad?m ( Turchia orientale ) di un sigillo in pietra, databile grazie alla stratigrafia a 7500 anni fa, apre nuove prospettive sull’origine di antiche civiltà tra le vaste pianure del Tigri e dell’Eufrate. Gli archeologi ritengono questo piccolo, ma esplosivo manufatto o un contrassegno di proprietà privata o addirittura il marcatore di qualche attività già sviluppata di commercio agricolo. Si tratta in ogni caso della prova dell’esistenza di una società già articolata, stanziale e fondata sulla diversificazione delle attività lavorative, che comprendevano l’agricoltura, la pastorizia (ci sono nella regione anatolica molti elementi coevi che evidenziano l’allevamento di animali) e, come conseguenza, il commercio tramite baratto dei prodotti ricavati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tad?m, il sigillo ritrovato. Il piccolo manufatto che cambia la Storia

Tadim, il sigillo ritrovato. Il piccolo manufatto che cambia la Storia - In Anatolia gruppi umani seminomadi uscivano dal Neolitico e si urbanizzavano.