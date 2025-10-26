Tabellone doppio ATP Parigi 2025 | Bolelli Vavassori ultimo sforzo per le Finals
Si è tenuto anche il sorteggio del tabellone di doppio al Masters 1000 di Parigi, per la prima volta sito lontano da Bercy, sua sede dal 1986 al 2024. Alla Defense ci saranno anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ai quali, però, come al solito in un anno inusualmente sfortunato in fatto di sorteggi tocca una coppia complessa: il finalista di Wimbledon David Pel, olandese, e Santiago Gonzalez, messicano. Per Bolelli e Vavassori lo spot è quello di HeliovaaraPatten, e ci sono da conquistare alcuni punti, gli ultimi, che permettano di difendersi da NysRoger-Vasselin, l’unica coppia che, in combinazione con un buon risultato di HarrisonKing, può togliere le seconde Finals consecutive agli italiani. 🔗 Leggi su Oasport.it
