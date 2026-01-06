Si accorgono che la figlia neonata non riesce a svegliarsi | salvata in tempo da fuga di monossido dalla stufa

Una fuga di monossido di carbonio causata da una stufa malfunzionante ha messo in allerta i genitori di una bambina di 9 mesi a Sacile. La piccola, che non riusciva a svegliarsi, è stata prontamente soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale sanitario, evitando conseguenze più gravi. L’incidente sottolinea l’importanza di controlli periodici degli impianti di riscaldamento e di intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti.

