Si accorgono che la figlia neonata non riesce a svegliarsi | salvata in tempo da fuga di monossido dalla stufa
Una fuga di monossido di carbonio causata da una stufa malfunzionante ha messo in allerta i genitori di una bambina di 9 mesi a Sacile. La piccola, che non riusciva a svegliarsi, è stata prontamente soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale sanitario, evitando conseguenze più gravi. L’incidente sottolinea l’importanza di controlli periodici degli impianti di riscaldamento e di intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti.
Una fuga di monossido dovuta al malfunzionamento di una stufa ha richiesto l'intervento a Sacile dei vigili del fuoco in supporto al personale sanitario allertato dai genitori di una bambina di 9 mesi che aveva accusato un malessere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Chi erano padre, madre e figlia trovati morti in casa a Canaro: “Monossido fuoriuscito da una stufa”
Leggi anche: Stufa difettosa, bimbo di 3 anni muore intossicato da monossido
Si accorgono che la figlia neonata non riesce a svegliarsi: salvata in tempo da fuga di monossido dalla stufa - Una fuga di monossido dovuta al malfunzionamento di una stufa ha richiesto l'intervento a Sacile dei vigili del fuoco in supporto al personale sanitario ... fanpage.it
Mia figlia (21 anni) sostiene che Giorgia Meloni prende in giro tutti e che solo i suoi elettori non se ne accorgono. Cosa dovrei dirle - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.