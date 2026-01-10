Supermercati chiusi la domenica? Cgil | Favorevoli ma non per il calo di consumi per la qualità di vita dei lavoratori

Recentemente, si è aperto un dibattito tra rappresentanti di Ancc e Coop riguardo alla possibile chiusura domenicale dei supermercati. La Cgil si è espressa favorevole all’ipotesi, sottolineando che la decisione non dovrebbe essere motivata da un calo dei consumi, ma piuttosto dall’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei lavoratori. La questione riguarda aspetti economici, sociali e occupazionali, e richiede una valutazione approfondita delle implicazioni.

