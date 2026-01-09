Negli ultimi giorni si è riproposto il dibattito sui supermercati chiusi la domenica, a seguito delle dichiarazioni di Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop. Dopo un 2025 difficile per il settore della grande distribuzione, caratterizzato da calo dei volumi e margini compressi, cresce l’attenzione sulle strategie di contenimento dei costi, tra cui la possibilità di limitare l’apertura domenicale.

Roma, 9 gennaio 2026 – A lanciare l’idea, nei giorni scorsi, è stato il presidente di Ancc-Coop, Ernesto Dalle Rive: a conclusione di un 2025 sottotono, segnato da volumi in caduta libera e margini in sofferenza per l’intero settore della grande distribuzione, la priorità è limare i costi. Una soluzione potrebbe essere, dunque, la chiusura domenicale dei punti vendita, limitando a sei giorni l’apertura settimanale dei supermercati. Secondo Dalle Rive, una riduzione delle giornate di apertura da 7 a 6 potrebbe generare risparmi compresi tra 2,3 e 2,6 miliardi di euro per l’intero sistema della grande distribuzione organizzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché si torna a parlare dei supermercati chiusi la domenica

Leggi anche: Supermercati chiusi la domenica? Coop apre al dibattito

Leggi anche: "Supermercati chiusi la domenica: una regolamentazione fa bene al lavoro”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dopo 15 anni, torniamo ai supermercati chiusi la domenica?

Edoardo Bove può tornare a giocare. Ma non in Italia. Ecco perché in Inghilterra sì, e da noi no. - facebook.com facebook

#CeSIAnalysis - #Donald_Trump torna a manifestare il suo interesse per la #Groenlandia. Perché la grande isola artica desta così tanto l’attenzione di Washington Scoprilo con il nostro focus report “Una prospettiva strategica sulla Groenlandia”. cesi-italia. x.com