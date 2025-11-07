Spezia-Bari 1-1 | Gytkjær illude i biancorossi Kouda risponde Solo un pari al Picco
Si è chiuso con un pareggio 1-1 l'anticipo della 12ª giornata di Serie B tra Spezia e Bari. Più di qualche rimpianto per i biancorossi che erano passati in vantaggio dopo 7' con Gytkjær, ma che si sono fatti raggiungere al 36' dal gol di Kouda. Lo stesso calciatore spezzino è poi stato espulso al. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Spezia- #Bari, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Telesveva. . +++AL VIA IL LUNGO WEEK-END DI CALCIO: BARI STASERA A LA SPEZIA, CHI TRA GYTKJAER E ANTONUCCI? - SERIE D: LA FIDELIS E TAGLIARINO VOGLIONO TORNARE A VINCERE, DOMENICA ARRIVA L'AFRAGOLESE AL "DEGLI ULI - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Spezia-Bari 1-1 Serie B 2025/2026: Sospesa la Tifoseria per Infortunio - Bari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it
Tra Spezia e Bari un 1-1 che scontenta tutti - 1 non rilancia il Bari in ottica playoff né risolve i problemi di classifica dello Spezia. Secondo msn.com
Spezia-Bari 1-1: Gytkjær illude i biancorossi, Kouda risponde. Solo un pari al Picco - Succede tutto nel primo tempo: i biancorossi vanno in vantaggio con il danese in avvio ma si fanno riprendere da Kouda, che poi viene espulso. baritoday.it scrive