Spezia-Bari 1-1 | Gytkjær illude i biancorossi Kouda risponde Solo un pari al Picco

Baritoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiuso con un pareggio 1-1 l'anticipo della 12ª giornata di Serie B tra Spezia e Bari. Più di qualche rimpianto per i biancorossi che erano passati in vantaggio dopo 7' con Gytkjær, ma che si sono fatti raggiungere al 36' dal gol di Kouda. Lo stesso calciatore spezzino è poi stato espulso al. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

spezia bari 1 1LIVE Spezia-Bari 1-1 Serie B 2025/2026: Sospesa la Tifoseria per Infortunio - Bari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it

spezia bari 1 1Tra Spezia e Bari un 1-1 che scontenta tutti - 1 non rilancia il Bari in ottica playoff né risolve i problemi di classifica dello Spezia. Secondo msn.com

spezia bari 1 1Spezia-Bari 1-1: Gytkjær illude i biancorossi, Kouda risponde. Solo un pari al Picco - Succede tutto nel primo tempo: i biancorossi vanno in vantaggio con il danese in avvio ma si fanno riprendere da Kouda, che poi viene espulso. baritoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Spezia Bari 1 1