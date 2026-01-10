Strade & buche | i risarcimenti Cinquecento richieste nel 2025 E una spesa di duecentomila euro

Nel 2025, il Comune di Perugia ha ricevuto circa 500 richieste di risarcimento danni, principalmente legate alle condizioni delle strade e alle buche presenti. La spesa complessiva prevista per questi risarcimenti si aggira intorno ai 200.000 euro. Questi dati evidenziano l’importanza di interventi mirati per migliorare la sicurezza e la qualità delle strade cittadine.

Sono circa 500 le richieste di risarcimento danni arrivate l’anno scorso al Comune di Perugia. E la gran parte di esse riguardano le strade dissestate. In più ci sono 35 domande di negoziazione assistita, pratiche da "sistemare" senza finire al Tribunale civile. È questo il dato che emerge leggendo l’ultimo atto del Comune sulla gestione dei sinistri, che per il 2025 prevede un impegno di spesa pari a 206.983 euro. Una cifra importante, ma comunque in diminuzione rispetto al passato e che conferma del percorso intrapreso da alcuni anni: meno buche, meno incidenti e, soprattutto, meno soldi pubblici spesi in risarcimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

