Duecentomila euro di interventi per la sicurezza del territorio nel novarese

La Regione Piemonte ha recentemente assegnato 200.000 euro a quattro comuni del Novarese per interventi sulla viabilità comunale. Questa iniziativa fa parte delle azioni volte a migliorare la sicurezza e la funzionalità del territorio, attraverso interventi specifici di ripristino e manutenzione delle infrastrutture locali. Tali investimenti contribuiscono a garantire un ambiente più sicuro e accessibile per le comunità coinvolte.

Continuano gli investimenti della Regione Piemonte per la sicurezza del territorio, con un nuovo provvedimento sono stati assegnati a 4 Comuni novaresi 200mila euro per la realizzazione di cinque interventi riguardanti il ripristino della viabilità comunale.Lo stanziamento fa parte di un elenco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: “La sicurezza del territorio non può più aspettare. Servono interventi immediati contro il dissesto idrogeologico” Leggi anche: Manutenzione corsi d'acqua, nel 2025 interventi ordinari sul territorio per 12 milioni di euro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sismabonus, le detrazioni per interventi antisismici; Ztl, varato il piano per le telecamere: nuovo varco su via Battisti dopo l’inversione del senso di marcia sul 'ferro di cavallo'; Attigliano, la Regione finanzia la messa in sicurezza R4. Sicurezza degli edifici scolastici e mense Decreti di fine anno per 230 milioni - Oltre il 43,4% delle risorse stanziate per la sicurezza scolastica è destinato agli enti locali del Mez ... italiaoggi.it

Edilizia scolastica, Valditara firma decreto da 206,8 milioni di euro per piano antincendio e messa in sicurezza scuole - Un nuovo stanziamento è stato disposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per interventi urgenti negli edifici scolastici. orizzontescuola.it

Lavori su strade e scuola Il Comune investe oltre duecentomila euro - Il rifacimento di alcune strade è uno degli obiettivi dell’amministrazione Poma che ha già preparato il progetto di riqualificazione di una parte della viabilità comunale. laprovinciapavese.gelocal.it

Il top driver Eric Raffin grazie al ricchissimo montepremi del Trotto in Francia nel 2025 ha raggiunto la fatidica vetta di dieci milioni e duecentomila euro vinti con i cavalli a lui affidati. Iniquo il confronto con il comparto italiano. - facebook.com facebook

Furto da duecentomila euro alla Ducati: trafugati i pezzi delle moto destinate ai campioni x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.