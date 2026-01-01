Duecentomila euro di interventi per la sicurezza del territorio nel novarese

La Regione Piemonte ha recentemente assegnato 200.000 euro a quattro comuni del Novarese per interventi sulla viabilità comunale. Questa iniziativa fa parte delle azioni volte a migliorare la sicurezza e la funzionalità del territorio, attraverso interventi specifici di ripristino e manutenzione delle infrastrutture locali. Tali investimenti contribuiscono a garantire un ambiente più sicuro e accessibile per le comunità coinvolte.

Continuano gli investimenti della Regione Piemonte per la sicurezza del territorio, con un nuovo provvedimento sono stati assegnati a 4 Comuni novaresi 200mila euro per la realizzazione di cinque interventi riguardanti il ripristino della viabilità comunale.Lo stanziamento fa parte di un elenco. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

